Россиянки бросились красть одну вещь

Россиянки бросились красть листья и черенки растений ради экономии

Россиянки массово бросились красть листья и черенки растений в магазинах и общественных местах. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Таким образом девушки хотят сэкономить на комнатных растениях. Они забирают черенки и листья, а потом пытаются вырастить растение дома. Кроме того, некоторые утверждают, что вместе с частями растений приносят в квартиру «хорошую энергию».

Чаще всего воруют фиксы, денежные деревья и другие суккуленты. Самым популярным местом для краж стали сетевые магазины, но случаи воровства также фиксируются в поликлиниках, университетах и банках. Сотрудники магазинов и других учреждений предупредили, что такие кражи можно посчитать порчей имущества. Нарушителям грозит штраф.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев назвал россиянам самые опасные комнатные растения. По его словам, с особой осторожностью стоит обращаться с растениями из семейства ароидные.