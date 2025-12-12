На Украине заменят главу МИД

Железняк: Новым министром иностранных дел Украины станет Кислица

На Украине произошли кадровые изменения в Министерстве иностранных дел. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«Новым министром иностранных дел станет [первый заместитель главы МИД] Сергей Кислица», — написал он.

По словам нардепа, действующий глава ведомства Андрей Сибига будет направлен послом в Польшу.

10 ноября на Украине вспыхнул коррупционный скандал. 19 ноября депутаты Рады высказались в поддержку увольнения министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, замешанных в скандале. В конце ноября в отставку подал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Оппозиционные партии также потребовали сформировать новую коалицию в Раде и новый состав кабинета министров на фоне коррупционного скандала.