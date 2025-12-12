В Азии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Посол Байлен: Филиппины почтут за честь организовать встречу Путина и Трампа

Филиппины готовы организовать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен, сообщает РИА Новости.

«Если так случится, что президент Трамп снова приедет на Филиппины на саммит АСЕАН в следующем году и если президент Путин также приедет в Манилу, (...) это было бы большой честью», — сказал он.

Уточняется, что российского лидера на Восточно-азиатский саммит, пригласил президент Филиппин Бонгбонг Маркос.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил Путину во время встречи в Кремле, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Венгрия заинтересована в мире и искренне надеется на его заключение.