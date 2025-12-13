Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 13 декабря 2025Силовые структуры

Курящий Macan на службе в элитном спецназе Росгвардии попал на видео

Повар дивизии Росгвардии опубликовал видео курящего на службе рэпера Macan
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), несущий срочную службу в элитном спецназе Росгвардии, попал на видео. Его заснял курящим повар дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, сообщает Telegram-канал Mash.

На видео молодой человек в красном колпаке из окна снимает видео с музыкантом в военном обмундировании, который стоит под деревом с сигаретой.

Выложенный в сеть ролик увидели сотрудники службы защиты гостайны и наказали повара, отправив на гауптвахту на срок до 30 дней. Сам Косолапов замечание за курение в неположенном месте не получил.

В конце ноября стало известно, что его распределили в центр спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков, а за все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России. Там Косолапов пройдет физическую, огневую и специальную подготовку, а затем займется обеспечением безопасности граждан на территории Московского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключенных. Что известно о попытках Киева контратаковать?

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Евросоюзу предсказали бегство денег инвесторов

    Россияне назвали идеальные подарки на Новый год

    Курящий Macan на службе в элитном спецназе Росгвардии попал на видео

    На Западе заявили о победе Путина

    Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США

    Эрдоган после встречи с Путиным обсудит мирный план по Украине с Трампом

    Радимов описал жизнь в 90-е фразой «сколько баб у меня было»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok