В Росгвардии назвали боевые задачи рэпера Macan

Росгвардия: Рэпер Macan будет выполнять задачи по охране общественного порядка

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, после прохождения курса молодого бойца будет выполнять задачи по охране общественного порядка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

В отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского артист пройдет физическую, огневую и специальную подготовку, а затем займется обеспечением безопасности граждан на территории Московского региона.

В Росгвардии отметили, что в разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности — политики, общественные деятели, представители культуры и искусства.

О том, что Macan отправится в армию, стало известно 6 октября. Артист заявил, что получил повестку, и призвал не верить распространяющейся в СМИ информации о его задержании. До этого сообщалось, что исполнитель станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за год он проигнорировал не менее шести повесток.