В Росгвардии назвали боевые задачи рэпера Macan

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, после прохождения курса молодого бойца будет выполнять задачи по охране общественного порядка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.
В отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского артист пройдет физическую, огневую и специальную подготовку, а затем займется обеспечением безопасности граждан на территории Московского региона.
В Росгвардии отметили, что в разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности — политики, общественные деятели, представители культуры и искусства.
О том, что Macan отправится в армию, стало известно 6 октября. Артист заявил, что получил повестку, и призвал не верить распространяющейся в СМИ информации о его задержании. До этого сообщалось, что исполнитель станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за год он проигнорировал не менее шести повесток.