Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:37, 13 декабря 2025Культура

Снявшего видео с курящим рэпером Macan отправили на гауптвахту

Mash: Автор видео с курящим рэпером Macan отправился на гауптвахту
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов)

Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов). Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Повар дивизии, в которой проходит службу рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), снял артиста на видео и отправился на гауптвахту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы канала опубликовали ролик, который снял повар дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, где проходит срочную службу артист. На видео можно заметить курящего в неположенном месте Macan. «Автор успешно зафиксировал курящую звезду и задорно выложил эти кадры в интернет», — пояснили журналисты, заметив, что затем повар Центра специального назначения (ЦСН) «Витязь» получил наказание.

В материале говорится, что на видео попал первый день срочной службы Андрея Косолапова. Ролик увидели в местной службе защиты гостайны и наказали работника кухни арестом на срок до 30 дней.

При этом утверждается, что сам рэпер не получил замечание за курение в неположенном месте.

В ноябре Telegram-канал Shot раскрыл место службы 23-летнего Macan. ЦСН «Витязь», куда направили Косолапова, занимается борьбой с терроризмом и пресечением массовых беспорядков, а за все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключенных. Что известно о попытках Киева контратаковать?

    Названы изменившие мир технологии СССР

    На Украине заблокируют российских исполнителей

    Южную часть России накрыл сильный шторм

    В Индии фанаты устроили погром на стадионе из-за Месси

    Снявшего видео с курящим рэпером Macan отправили на гауптвахту

    Россиянам назвали навыки для повышения заработка

    Россиянка описала соотечественников на отдыхе в ОАЭ словами «испытала испанский стыд»

    На Западе обвинили Британию в приближении мировой войны

    Жительница Подмосковья поселила у себя дома корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok