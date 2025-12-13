Снявшего видео с курящим рэпером Macan отправили на гауптвахту

Mash: Автор видео с курящим рэпером Macan отправился на гауптвахту

Повар дивизии, в которой проходит службу рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), снял артиста на видео и отправился на гауптвахту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы канала опубликовали ролик, который снял повар дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, где проходит срочную службу артист. На видео можно заметить курящего в неположенном месте Macan. «Автор успешно зафиксировал курящую звезду и задорно выложил эти кадры в интернет», — пояснили журналисты, заметив, что затем повар Центра специального назначения (ЦСН) «Витязь» получил наказание.

В материале говорится, что на видео попал первый день срочной службы Андрея Косолапова. Ролик увидели в местной службе защиты гостайны и наказали работника кухни арестом на срок до 30 дней.

При этом утверждается, что сам рэпер не получил замечание за курение в неположенном месте.

В ноябре Telegram-канал Shot раскрыл место службы 23-летнего Macan. ЦСН «Витязь», куда направили Косолапова, занимается борьбой с терроризмом и пресечением массовых беспорядков, а за все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России.