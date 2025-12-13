Страна ЕС оспорит запрет на российский газ

Фицо: Словакия готовит к ЕК иск, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России

Словакия готовит к Еврокомиссии (ЕК) иск, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе выступления, транслировавшегося на YouTube-канале Словацкого телевидения и радио.

«Мы собираемся подать иск к Европейской комиссии. Несмотря на то что мы голосовали против, возможности наложить вето не было, Европейская комиссия приняла это квалифицированным большинством», — сообщил политик.

По словам Фицо, у Словакии и Венгрии есть договоренность о подготовке квалифицированного иска к ЕК, чтобы оспорить решение о запрете на импорт российского газа.

