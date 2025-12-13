Реклама

17:27, 13 декабря 2025

Страна ЕС оспорит запрет на российский газ

Фицо: Словакия готовит к ЕК иск, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Словакия готовит к Еврокомиссии (ЕК) иск, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе выступления, транслировавшегося на YouTube-канале Словацкого телевидения и радио.

«Мы собираемся подать иск к Европейской комиссии. Несмотря на то что мы голосовали против, возможности наложить вето не было, Европейская комиссия приняла это квалифицированным большинством», — сообщил политик.

По словам Фицо, у Словакии и Венгрии есть договоренность о подготовке квалифицированного иска к ЕК, чтобы оспорить решение о запрете на импорт российского газа.

Ранее депутат бундестага Штефан Котре заявил, что в будущем Германия может вернуться к импорту газа из России.

