05:40, 12 декабря 2025

В Германии выразили надежду на возврат к импорту газа из России

Депутат бундестага Котре: В будущем Германия вернется к импорту газа из России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В будущем есть вероятность, что Германия вернется к импорту энергоресурсов из России. Такую надежду выразил депутат бундестага Штефан Котре в разговоре с «Известиями».

«Сейчас складывается впечатление, что федеральное правительство больше никогда не захочет закупать газ и нефть из России — даже после окончания конфликта. Однако я не могу себе представить, что Германия в долгосрочной перспективе сможет обойтись без [этих ресурсов]», — отметил Котре.

По его словам, ФРГ вместе с остальными европейскими государствами оказывается в условиях изоляции из-за своей санкционной политики. Он предположил, что немецкие власти все же вернутся к «прагматичному и реалистичному» взаимодействию с Москвой, чтобы обеспечить национальную индустрию доступной энергией.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза одобрили план по полному отказу от закупок природного газа из РФ в 2027 году. Руководство Венгрии уже пообещало добиваться аннулирования такого решения по отказу от российских энергоносителей в судебном порядке.

