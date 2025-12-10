Послы стран Евросоюза одобрили план отказа от закупок газа в России

Послы стран ЕС одобрили план по отказу от российского газа к концу 2027 года

План по полному отказу от закупок природного газа в России в 2027 году получил одобрение послов стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на представительство председательствующей в объединении Дании сообщает Reuters.

Эта процедура была одним из последних препятствий перед принятием запрета в качестве закона. Он предполагает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) остановятся через два года, а трубопроводного — к сентябрю 2027 года.

Парламент проголосует за инициативу на следующей неделе, а официальное одобрение намечено на начало следующего года. В руководстве Евросоюза ожидают, что противодействие Венгрии и Словакии никак не повлияет на одобрение запрета большинством голосов.

Руководство Венгрии уже пообещало добиваться аннулирования плана ЕС по отказу от российских энергоносителей в судебном порядке. Словацкие власти говорили, что тоже будут оспаривать запрет.

Ранее сообщалось, что Польша намерена стать главным газовым хабом Европы с помощью импорта СПГ, который поспособствует замещению поставок топлива из России. Для этого в стране строятся новые терминалы по приему газа, которые позволят увеличить поставки на Украину и обеспечить потребление в Словакии.

Намерение Евросоюза отказаться от российского газа воспринимается рынком спокойно. Биржевая стоимость топлива находится на минимуме за последние полтора года и продолжает падать.