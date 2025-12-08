Реклама

00:44, 8 декабря 2025

Венгрия и Словакия обратятся в суд из-за российского газа

Сийярто: Венгрия и Словакия подадут иск в суд ЕС из-за запрета на российский газ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Запрет на импорт российских нефти и газа вынудит Венгрию и Словакию обратиться в Европейский суд, поскольку у этих стран-участниц Евросоюза (ЕС) возникнут серьезные проблемы в сфере энергетики. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в соцсети Х.

По его словам, ходатайство страны намерены подать, когда план REPowerEU примут на следующей неделе. Он представляет собой стратегию развития европейской энергетической отрасли посредством отказа на импорт российских энергоресурсов.

Кроме того, представители Венгрии и Словакии в суде хотят попросить о приостановке действия постановления на время судебного разбирательства. «Мы предпринимаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен», — подчеркнул Сийярто.

Он также отметил, что данное решение является «вопиющим юридическим мошенничеством», поскольку оно представляет собой санкционную меру, которая требует единогласного одобрения. Документ противоречит договорам ЕС, которые гласят, что энергетическая политика предполагает национальную компетенцию и противоречит даже собственной оценке европейских стран, заключил министр.

В сентябре сообщалось, что ЕС рассматривает введение запрета на импорт газа из РФ. По мнению еврокомиссара Дэна Йоргенсена, подобная мера могла бы оказать помощь европейцам свести на нет сохраняющуюся зависимость от импорта российских энергоресурсов.

