Группа из 13 туристов пропала без вести на горе в России

Отправившиеся на гору в России группа из 13 туристов пропала без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Е1.
13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка в Пермском крае. С 16:00 россияне перестали выходить на связь.
Жена одного из пропавших предположила, что путешественники, среди которых были профессионалы и любители, потерялись. В день инцидента у подножья горы была плохая видимость. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил начало спасательной операции. Волонтеры будут вести поиск совместно с МЧС.
