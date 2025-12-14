Реклама

Путешествия
19:49, 14 декабря 2025Путешествия

Группа из 13 туристов пропала без вести на горе в России

Е1: 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы потерялись на горе Ослянка
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: А.Г.Федюков / Wikipedia

Отправившиеся на гору в России группа из 13 туристов пропала без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Е1.

13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка в Пермском крае. С 16:00 россияне перестали выходить на связь.

Жена одного из пропавших предположила, что путешественники, среди которых были профессионалы и любители, потерялись. В день инцидента у подножья горы была плохая видимость. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил начало спасательной операции. Волонтеры будут вести поиск совместно с МЧС.

Ранее на видео попала женщина, которая сорвалась с зиплайна в горах Узбекистана. Инцидент произошел на горном массиве в Наманганской области.

