Женщина сорвалась с зиплайна в горах Узбекистана и попала на видео

Женщина сорвалась с зиплайна в горах Наманганской области Узбекистана

Посетившая горы Узбекистана женщина сорвалась с зиплайна и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Узбекистан».

Инцидент произошел на горном массиве в Наманганской области, поселка Чадак. На опубликованных кадрах пострадавшая цепляется за снаряжение, зависнув в нескольких метрах от земли, а затем падает вниз.

Уточняется, что пострадавшая госпитализирована. О ее состоянии ничего неизвестно.

