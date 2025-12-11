Женщина сорвалась с зиплайна в горах Узбекистана и попала на видео

Посетившая горы Узбекистана женщина сорвалась с зиплайна и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Узбекистан».
Инцидент произошел на горном массиве в Наманганской области, поселка Чадак. На опубликованных кадрах пострадавшая цепляется за снаряжение, зависнув в нескольких метрах от земли, а затем падает вниз.
Уточняется, что пострадавшая госпитализирована. О ее состоянии ничего неизвестно.
Ранее турист сорвался с 40-метровой скалы из-за желания сделать селфи и попал на видео. Инцидент, который чуть не привел к трагедии, произошел в туристической зоне на горе Хуаин в провинции Сычуань.