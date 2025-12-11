Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:31, 11 декабря 2025Путешествия

Женщина сорвалась с зиплайна в горах Узбекистана и попала на видео

Женщина сорвалась с зиплайна в горах Наманганской области Узбекистана
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Посетившая горы Узбекистана женщина сорвалась с зиплайна и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Узбекистан».

Инцидент произошел на горном массиве в Наманганской области, поселка Чадак. На опубликованных кадрах пострадавшая цепляется за снаряжение, зависнув в нескольких метрах от земли, а затем падает вниз.

Уточняется, что пострадавшая госпитализирована. О ее состоянии ничего неизвестно.

Ранее турист сорвался с 40-метровой скалы из-за желания сделать селфи и попал на видео. Инцидент, который чуть не привел к трагедии, произошел в туристической зоне на горе Хуаин в провинции Сычуань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Способность США повлиять на позицию Европы по Украине оценили

    Самолет Пашиняна со второго раза смог сесть в Москве

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok