Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:38, 9 декабря 2025Путешествия

Турист сорвался с 40-метровой скалы из-за желания сделать селфи и попал на видео

Daily Mail: Турист упал со скалы в Китае и едва не разбился
Елизавета Гринберг (редактор)

Турист сорвался с 40-метровой скалы в Китае из-за желания сделать селфи и попал на видео. Кадры и подробности произошедшего публикует газета Daily Mail.

Инцидент, который чуть не привел к трагедии, произошел в туристической зоне на горе Хуаин в провинции Сычуань. На кадрах видно, как мужчина приближается к обрыву горы, смотря в телефон. Отдыхающий пытался сделать селфи, но упал со скалы, что испугало других туристов. Удержать его никто из находившихся рядом не успел. Мужчина едва не разбился.

Позже путешественник опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил, что выжил. «Я упал с 40-метровой скалы, после чего скатился со склона еще на 15 метров. Когда камни рухнули, я думал, что не выживу», — написал он.

Ранее турист из США захотел сделать селфи у Колизея и упал спиной на металлический штырь. Спасателям потребовалось больше 20 минут, чтобы снять американца с ограждения. После этого его доставили в больницу в критическом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    США передали России обманувшего женщину на сотню миллионов афериста-инвестора

    Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

    Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

    Перевозки на железных дорогах в России рухнули

    Для россиян задумали новый штраф при ДТП

    Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

    Британия призовет Европу объединиться против «российской киберугрозы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok