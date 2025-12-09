Турист сорвался с 40-метровой скалы из-за желания сделать селфи и попал на видео

Daily Mail: Турист упал со скалы в Китае и едва не разбился

Турист сорвался с 40-метровой скалы в Китае из-за желания сделать селфи и попал на видео. Кадры и подробности произошедшего публикует газета Daily Mail.

Инцидент, который чуть не привел к трагедии, произошел в туристической зоне на горе Хуаин в провинции Сычуань. На кадрах видно, как мужчина приближается к обрыву горы, смотря в телефон. Отдыхающий пытался сделать селфи, но упал со скалы, что испугало других туристов. Удержать его никто из находившихся рядом не успел. Мужчина едва не разбился.

Позже путешественник опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил, что выжил. «Я упал с 40-метровой скалы, после чего скатился со склона еще на 15 метров. Когда камни рухнули, я думал, что не выживу», — написал он.

Ранее турист из США захотел сделать селфи у Колизея и упал спиной на металлический штырь. Спасателям потребовалось больше 20 минут, чтобы снять американца с ограждения. После этого его доставили в больницу в критическом состоянии.