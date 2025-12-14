Реклама

23:21, 13 декабря 2025Бывший СССР

На Украине мобилизованный священник умер во время учений

«Другая Украина»: Мобилизованный священник из Львова умер на военных учениях
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мобилизованный из Львова 47-летний католический священник Орест Черный скончался во время военных учений, которые проходили в Черновицкой области. О произошедшем сообщает издание «Другая Украина».

Как уточняется, инцидент случился вскоре после того, как Черного отправили в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках мобилизации. При этом в церковной среде отметили, что мужчину призвали на службу, несмотря на наличие у него духовного сана.

В приходе, где служил священнослужитель, официальные причины гибели не раскрыли.

Летом текущего года сообщалось, что священника канонической Украинской православной церкви в Ровненской области мобилизовали на кладбище прямо во время отпевания. По данным журналистов, он был задержан сотрудниками территориального центра комплектования и сразу же отправлен на учебный полигон.

