22:42, 14 декабря 2025Бывший СССР

Силовики рассказали о колумбийских наемниках ВСУ

РИА Новости: Большинство колумбийских наемников ВСУ оказались фермерами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Большинство вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) колумбийских наемников оказались фермерами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В основном они вступают в 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" или в 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду. В основном это крестьяне и фермеры, приехавшие попробовать заработать деньги», — рассказал собеседник агентства.

Ранее колумбийские наемники жаловались, что руководство ВСУ относится к иностранцам в своих рядах как к пушечному мясу.

