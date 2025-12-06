Реклама

07:47, 6 декабря 2025Мир

Посол рассказал об осведомленности колумбийцев об отношении к наемникам ВСУ

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Колумбийцы хорошо знают, как относятся к их соотечественникам в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об осведомленности жителей латиноамериканской страны рассказал посол России в Боготе Николай Тавдумадзе в беседе с РИА Новости.

«Колумбийскому населению уже достаточно хорошо известно, каким образом киевский режим относится к их соотечественникам — соответствующие видеоматериалы с детальным описанием реальной ситуации распространяли на цифровых площадках и сами наемники», — рассказал посол.

По его словам, о судьбе наемников рассказывает даже президент Колумбии Густаво Петро. Тавдумадзе предположил, что результаты голосования о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, поддержанного 94 депутатами, говорит об осознании проблемы.

Ранее депутат от правящего блока «Исторический пакт» из Колумбии Кармен Фелиса Рамирес Боскан заявила, что более 300 колумбийских наемников, завербованных для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, были ликвидированы в ходе конфликта.

