Более 300 колумбийских наемников погибли в ходе украинского конфликта

Более 300 колумбийских наемников, завербованных для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибли в ходе украинского конфликта. Об этом заявила депутат от правящего блока «Исторический пакт» из Колумбии Кармен Фелиса Рамирес Боскан, передает ТАСС.

«Есть данные, которые показывают, что более 500 колумбийцев были завербованы как боевики на Украине, и более 300 из них погибли», — рассказал парламентарий.

По ее словам, на Украине у Колумбии нет даже посольства, которое могло бы помочь этим людям.

До этого колумбийский депутат Алехандро Торо сообщил, на Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в день.

Ранее колумбийский правозащитник и военный в отставке Данте Инкапье рассказал, что группа колумбийских наемников, пытавшихся покинуть Украину вопреки воле их командования, бесследно исчезла.