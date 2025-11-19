РИА Новости: Группа наемников, пытавшихся покинуть Украину, бесследно исчезла

Группа колумбийских наемников, пытавшихся покинуть Украину вопреки воле их командования, бесследно исчезла. Об этом сообщил колумбийский правозащитник и военный в отставке Данте Инкапье в беседе с РИА Новости.

«Нет никакой информации. Страницы в соцсетях многих из них были удалены. В оставшихся аккаунтах с тех пор ничего не публиковалось», — рассказал собеседник агентства.

Инкапье отметил, что регулярно получает информацию о колумбийских наемниках от вернувшихся с территории Украины бойцов и родственников находящихся на поле боя соотечественников.

Ранее колумбийский депутат Алехандро Торо заявил, что на Украине ликвидируют по 20 колумбийских наемников в день.