01:52, 19 ноября 2025

Колумбийский депутат рассказал о гибели наемников на Украине

Депутат Торо: На Украине ежедневно гибнут по 20 колумбийских наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в день, заявил колумбийский депутат Алехандро Торо, пишет РИА Новости.

Он призвал парламентариев утвердить законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года.

«Многие из них были завербованы обманом… Я прошу участников этого пленарного заседания поддержать данный законопроект», — подчеркнул он. По мнению политика, «Колумбия не должна превращаться в экспортера смерти».

Ранее колумбийские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попросили президента страны Густава Петро спасти их.

