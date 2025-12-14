Реклама

22:21, 14 декабря 2025

В ЕС захотели доказать Трампу свою пользу

Евгений Силаев
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) в ближайшую неделю попытается доказать президенту США Дональду Трампу, что организация не бесполезна. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, ЕС планирует доказать свою состоятельность с помощью самостоятельной организации помощи Украине без участия США. Другим направлением работы, по информации агентства, станет расширение торговли с Южной Америкой.

«Если Европа хочет быть настоящим геополитическим игроком, она должна подкреплять громкие слова решительными действиями», — приводит Bloomberg слова министра иностранных дел Эстонии Маргус Цахкны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры и координировать усилия по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что Киев должен получить от своих партнеров, включая США и НАТО, надежные гарантии безопасности.

