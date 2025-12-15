Дети накачали раненого отца-ветерана СВО и обокрали его в российском городе

Под Краснодаром дети накачали раненого отца-ветерана СВО и украли 2 млн рублей

В Краснодарском крае раненого ветерана СВО накачали до беспамятства и украли у него более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Потерпевший вернулся из зоны боевых действий с ранением. По предварительной информации, он приехал встретиться с дочерью, которая проживает вместе с мужчиной, и пасынком. Все вместе они поехали в аптеку за обезболивающим. В какой-то момент ветеран СВО назвал родным пин-код от своей карты.

По данным канала, после этого он ничего не помнит. Сейчас ветеран находится в невменяемом состоянии. Его нашла сестра в старой, заброшенной квартире. Мужчина был раздет и в полуживом состоянии. Позже выяснилось, что в тот же день с его счета сняли 2,3 миллиона рублей, а дочь и семья приобрели машины марки Lada Priora и Nissan Teana. По словам дочери, отец сам дал ей деньги в подарок.

Ветеран СВО госпитализирован. Его сестра подала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском Иркутской области суд приговорил к двум годам условно 36-летнюю жительницу, которая притворилась пропавшим без вести участником СВО.