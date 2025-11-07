Россиянка притворилась пропавшим участником СВО и обманула его жену

В Иркутской области суд вынес приговор женщине, притворившейся участником СВО

В Усолье-Сибирском Иркутской области суд приговорил к двум годам условно 36-летнюю жительницу, которая притворилась пропавшим без вести участником СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Женщину признали виновной в преступлении по статье о мошенничестве. Установлено, что в июле она создала в мессенджере аккаунт от имени родного брата, который пропал на СВО, и стала писать его супруге. В частности, подсудимая попросила деньги якобы на оплату дороги домой из госпиталя.

В результате женщина перевела 120 тысяч, после чего переписка прервалась. Тогда супруга ее брата засомневалась и обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность владелицы аккаунта. Та объяснила свой поступок неприязненными отношениями к жене брата. Вину она признала и возместила ущерб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии суд арестовал мужчину за обман жен пропавших участников СВО.