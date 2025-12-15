Реклама

Силовые структуры
17:43, 15 декабря 2025Силовые структуры

Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

Суд отправил в колонию девелопера из Самары за неуплату налогов на 66 млн рублей
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший директор строительной фирмы из Самары получил два года колонии за неуплату налогов в размере 66 миллионов рублей. Об этом пишет «КП-Самара» со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

Как сообщает издание, с апреля 2021 года по июнь 2023 года мужчина включал в налоговую декларацию ложные сведения о финансовых операциях с некоторыми контрагентами. Бывший директор использовал поддельные бухгалтерские документы, чтобы платить меньше налогов.

Сообщается, что экс-директора строительной фирмы из Самары приговорили к двум годам колонии общего режима, а также назначили ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

В Чебоксарах россиянка украла у своей знакомой 5,4 миллиона рублей. В региональном управлении МВД рассказали, что она усыпила подругу с помощью снотворного. Позже выяснилось, что девушка стала жертвой мошенников.

