Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

Бывший директор строительной фирмы из Самары получил два года колонии за неуплату налогов в размере 66 миллионов рублей. Об этом пишет «КП-Самара» со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

Как сообщает издание, с апреля 2021 года по июнь 2023 года мужчина включал в налоговую декларацию ложные сведения о финансовых операциях с некоторыми контрагентами. Бывший директор использовал поддельные бухгалтерские документы, чтобы платить меньше налогов.

Сообщается, что экс-директора строительной фирмы из Самары приговорили к двум годам колонии общего режима, а также назначили ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

