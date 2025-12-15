Реклама

14:14, 15 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка усыпила подругу снотворным и украла у нее накопленные миллионы

В Чебоксарах россиянка украла для мошенников 5,4 миллиона рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Чебоксарах россиянка украла у своей знакомой 5,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным следствия, 11 декабря 20-летняя девушка пришла к своей подруге и усыпила ее с помощью снотворного, которое добавила в еду и чай. Пока девушка спала, она похитила хранившиеся в обычной банке накопления и сбежала. Как оказалось, девушка стала жертвой мошенников — сначала она отдала им 700 тысяч собственных накоплений, а затем передала и миллионы, принадлежавшие подруге. На допросе воровка призналась, что так поступить ей приказали «сотрудники ФСБ».

Ранее сообщалось, что студентка из Москвы отдала мошенникам драгоценности на 150 миллионов рублей.

