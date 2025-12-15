Российскую студентку обманули на 150 миллионов рублей

Студентка из Москвы отдала мошенникам драгоценности на 150 миллионов рублей

Студентка из Москвы отдала мошенникам драгоценности на 150 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Мошенники позвонили девушке и заявили, что ее аккаунт на госпортале скомпрометирован и теперь под ее данными финансируются преступления. Следующие звонки поступили потерпевшей якобы от правоохранителей. Те убедили ее помочь поймать преступников и показать по видео ценные вещи в доме.

Под предлогом декларирования студентка собрала дорогие ювелирные украшения матери и отвезла их в Подмосковье по указанному адресу. Там ее ждал незнакомец. В результате об обмане дочери узнала мать, она обратилась в полицию.

Были задержаны четыре человека: курьер в Подмосковье, координатор и посредник в Москве и области, а также сбытчик в Ярославле. Их взяли под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Драгоценности вернут хозяйке.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска Алла Пугачева получила год условно за кражу.

