Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 15 декабря 2025Силовые структуры

Российскую студентку обманули на 150 миллионов рублей

Студентка из Москвы отдала мошенникам драгоценности на 150 миллионов рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Студентка из Москвы отдала мошенникам драгоценности на 150 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Мошенники позвонили девушке и заявили, что ее аккаунт на госпортале скомпрометирован и теперь под ее данными финансируются преступления. Следующие звонки поступили потерпевшей якобы от правоохранителей. Те убедили ее помочь поймать преступников и показать по видео ценные вещи в доме.

Под предлогом декларирования студентка собрала дорогие ювелирные украшения матери и отвезла их в Подмосковье по указанному адресу. Там ее ждал незнакомец. В результате об обмане дочери узнала мать, она обратилась в полицию.

Были задержаны четыре человека: курьер в Подмосковье, координатор и посредник в Москве и области, а также сбытчик в Ярославле. Их взяли под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Драгоценности вернут хозяйке.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска Алла Пугачева получила год условно за кражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России

    Назван простой способ улучшить показатели крови при диабете

    Кадыров прокомментировал попытки ВСУ атаковать Чечню

    Звезда «Дивергента» вышла на красную дорожку в прозрачной блузе

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok