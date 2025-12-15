Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу

В Новосибирске жительница Алла Пугачева получила год условно за кражу телефона

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил жительницу Аллу Пугачеву к году условно за кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что ночью в феврале женщина находилась в травматологическом отделении городской больницы, она дождалась, пока другая пациентка уснет, и взяла с кровати ее телефон. После этого она ушла из больницы. Ущерб составил семь тысяч рублей. Пугачева признала вину.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области подполковника, решившего выделиться перед начальством, отдали под следствие.

