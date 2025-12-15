Реклама

Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

В московском офисе VK прошла презентация фильма «Буратино»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба VK

В понедельник, 15 декабря, в московском офисе VK прошла презентация фильма «Буратино». Там пользователи «ВКонтакте» смогли пообщаться с героями и создателями сказки, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие сыгравшие в ленте Федор Бондарчук, Виталия Корниенко, Александр Яценко, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, а также продюсер фильма Михаил Врубель. Они рассказали россиянам о работе над картиной, съемочном процессе и персонажах.

Так, актер и режиссер Федор Бондарчук, воплотивший на экране образ владельца кукольного театра Карабаса-Барабаса, сравнил себя с этим персонажем. «Карабас — директор театра и посредственный режиссер. Этот комплекс в нем постоянно бурлит и время от времени дает о себе знать. В целом Карабаса можно назвать утрированным собирательным образом современного продюсера. Но самое страшное в нем — то, что он нереализованный актер. Его грубость не имеет отношения ко мне: я артистов люблю и всегда выделяю. Для меня артисты на площадке — самые важные люди», — рассказал Бондарчук.

Главного героя, Буратино, в новой экранизации сыграла Виталия Корниенко. По словам продюсера Михаила Врубеля, она опередила десятки мальчиков-конкурентов и органично исполнила роль. Пуделя Артемона сыграл Марк Эйдельштейн. Он поприветствовал зрителей по видеосвязи и позвал всех в кинотеатры на просмотр фильма.

«Передайте всем — слушателям, зрителям, подписчикам, — что "Буратино" — это особенная сказка. И очень здоровская!» — отметил актер.

Премьера новой сказки «Буратино» состоится 1 января во всех кинотеатрах России. Картина создана по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и вдохновлена легендарным советским фильмом.

К ее выходу на большие экраны «ВКонтакте» и создатели ленты подготовили ряд активностей. Так, в декабре в фирменных магазинах появится лимитированная коллекция, посвященная фильму, будет запущено геймифицированное мини-приложение, после прохождения заданий в котором можно будет принять участие в розыгрыше призов. Кроме того, центральный атриум Центрального детского магазина на Лубянке превратится в сказочную улицу с мостовой, ярмаркой, световыми проекциями и подвесными шатрами. А в елке появится театр Карабаса, на сцене которого в новогодние праздники пройдут концерты со звездами, театральный фестиваль, ретроцирк, снежные балы и шоу-спектакли.

