Начавшая рожать в самолете женщина спровоцировала конфликт на борту

Беременная пассажирка спровоцировала драку на рейсе Air Arabia в Турцию

У беременной пассажирки рейса Air Arabia отошли воды во время полета в Турцию, что спровоцировало конфликт и драку на борту. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, из-за начавшей рожать в самолете женщины капитан воздушного судна, вылетевшего из Рабаты, Марокко, в Стамбул, запросил экстренную посадку в городе Пальма на острове Майорка, Испания. Женщине оказали помощь и доставили в местную больницу. При этом вылет из аэропорта задержался на два часа.

Перед повторным взлетом одна из попутчиц встала со своего места, требуя объяснений по задержке вылета от экипажа, но получила грубый ответ со стороны персонала. Ей сказали: «Сядьте, женщина». После этого семь мужчин и две женщины устроили дебош и набросились на бортпроводников, избив их. Капитан воздушного судна обратился за помощью к полиции.

В итоге дебоширов задержали. Им предъявили обвинения в нарушении безопасности полета и отпустили под залог. Шестеро пассажиров вернулись в свою страну, двое остались в центре для нелегальных мигрантов. Еще один человек был арестован повторно из-за драки со соотечественником и за столкновение с полицией в здании суда.