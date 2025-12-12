Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:41, 12 декабря 2025Путешествия

Пассажиры самолета устроили бунт на борту из-за больного попутчика и сорвали вылет

Девять пассажиров Air Arabia арестовали на Майорке из-за ссоры с экипажем
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пассажиров Air Arabia арестовали во время незапланированной посадки на острове Майорка в Испании. Об этом сообщило издание Diario de Mallorca.

Инцидент произошел 11 декабря около 20:00 во время рейса из Рабата, Марокко, в Стамбул, Турция. Пассажирский самолет запросил экстренную посадку на испанском острове из-за больного на борту, которому требовалась неотложная помощь. Лайнер успешно сел в аэропорту Сон-Сант-Жоан в Пальме. Пассажиру оказали помощь, однако при подготовке к взлету девять его попутчиков устроили бунт.

Материалы по теме:
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

Семеро мужчин и две женщины начали ссору с экипажем лайнера и сорвали вылет. Капитан воздушного судна вызвал полицию. Гражданская гвардия поднялась на борт и вывела дебоширов, им предъявили обвинения в нарушении безопасности полета. После этого самолет отправился в аэропорт назначения.

Ранее пассажир задержал вылет самолета после разговора с любовью всей своей жизни. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, собиравшегося вылететь из Турина в Мадрид.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Двух украинцев лишили свободы в Европе за контрабанду кокаина

    Раскрыты детали дела вернувшего в Россию судьи

    Владелица ресторана украла 30 килограммов рыбьей требухи и скормила их клиентам

    Выявлена неочевидная связь употребления алкоголя с развитием рака

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

    Артемий Лебедев высказался о цензуре в европейской стране словами «в жопе сидит»

    Пассажиры самолета устроили бунт на борту из-за больного попутчика и сорвали вылет

    42-летняя звезда «Универа» сменила имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok