Пассажиры самолета устроили бунт на борту из-за больного попутчика и сорвали вылет

Девять пассажиров Air Arabia арестовали на Майорке из-за ссоры с экипажем

Пассажиров Air Arabia арестовали во время незапланированной посадки на острове Майорка в Испании. Об этом сообщило издание Diario de Mallorca.

Инцидент произошел 11 декабря около 20:00 во время рейса из Рабата, Марокко, в Стамбул, Турция. Пассажирский самолет запросил экстренную посадку на испанском острове из-за больного на борту, которому требовалась неотложная помощь. Лайнер успешно сел в аэропорту Сон-Сант-Жоан в Пальме. Пассажиру оказали помощь, однако при подготовке к взлету девять его попутчиков устроили бунт.

Семеро мужчин и две женщины начали ссору с экипажем лайнера и сорвали вылет. Капитан воздушного судна вызвал полицию. Гражданская гвардия поднялась на борт и вывела дебоширов, им предъявили обвинения в нарушении безопасности полета. После этого самолет отправился в аэропорт назначения.

Ранее пассажир задержал вылет самолета после разговора с любовью всей своей жизни. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, собиравшегося вылететь из Турина в Мадрид.