12:07, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова Уиткоффа о прогрессе в переговорах по Украине

Депутат Чепа положительно оценил прогресс в переговорах по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Ammar Awad / Reuters

Очень хорошо, что есть прогресс в переговорах по Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» слова спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Ранее американский дипломат сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

«Это очень хорошо, что есть прогресс в переговорах. Будем надеяться, что этот прогресс реальный, а не срежиссированный заранее. Надо смотреть текст достигнутого консенсуса», — высказался депутат.

До этого стало известно, что Зеленский и Уиткофф начали в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине.

Немецкие СМИ писали, что президент США Дональд Трамп усилил давление на украинского коллегу, чтобы заставить его пойти на уступки.

