Bild: Трамп усилил давление на Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп усилил давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.

В эти выходные Зеленский встретится в Берлине с европейскими лидерами. На встрече также ожидается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Источники Bild рассказали, что переговоры в настоящее время идут интенсивнее, чем когда-либо с момента начала российского-украинского конфликта.

Журналисты отметили, что Трамп оказывает сильное давление на Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки. «Стратегия Трампа может заключаться в использовании внутренней слабости украинского президента после коррупционного скандала», — пояснили авторы.

В материале говорится, что судьба Украины может решиться на выходных. На это косвенно указывает и то, что Уиткофф и другой представитель американского президента Джаред Кушнер внезапно решили присутствовать на встрече лично.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский начал шантажировать западных кураторов. По ее мнению, Зеленский оказался в таком положении из-за провала на фронте и собственного нелегитимного статуса.