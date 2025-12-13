Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 13 декабря 2025Мир

Трамп усилил давление на Зеленского

Bild: Трамп усилил давление на Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп усилил давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.

В эти выходные Зеленский встретится в Берлине с европейскими лидерами. На встрече также ожидается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Источники Bild рассказали, что переговоры в настоящее время идут интенсивнее, чем когда-либо с момента начала российского-украинского конфликта.

Журналисты отметили, что Трамп оказывает сильное давление на Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки. «Стратегия Трампа может заключаться в использовании внутренней слабости украинского президента после коррупционного скандала», — пояснили авторы.

В материале говорится, что судьба Украины может решиться на выходных. На это косвенно указывает и то, что Уиткофф и другой представитель американского президента Джаред Кушнер внезапно решили присутствовать на встрече лично.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский начал шантажировать западных кураторов. По ее мнению, Зеленский оказался в таком положении из-за провала на фронте и собственного нелегитимного статуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ бросили на штурм Купянска несколько тысяч бывших заключенных. Что известно о попытках Киева контратаковать?

    Названы изменившие мир технологии СССР

    На Украине заблокируют российских исполнителей

    Южную часть России накрыл сильный шторм

    В Индии фанаты устроили погром на стадионе из-за Месси

    Снявшего видео с курящим рэпером Macan отправили на гауптвахту

    Россиянам назвали навыки для повышения заработка

    Россиянка описала соотечественников на отдыхе в ОАЭ словами «испытала испанский стыд»

    На Западе обвинили Британию в приближении мировой войны

    Жительница Подмосковья поселила у себя дома корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok