Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:57, 13 декабря 2025Мир

Захарова описала Зеленского словами «приперт к стене»

Захарова: Зеленский оказался приперт к стене, он начал шантажировать Запад
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский начал шантажировать западных кураторов. Ее слова цитирует ТАСС.

Дипломат описала Зеленского словам «приперт к стене». По ее мнению, Владимир Зеленский оказался в таком положении по многим причинам — из-за провала на фронте и собственного нелегитимного статуса.

«Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене — и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, и абсолютным недоверием к нему украинцев, которые просто вереницей потянулись за пределы Украины. И он начал шантажировать западных кураторов», — заключила Захарова.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен провести выборы. «Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — заметил Трамп. Официально президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Ранее Мария Захарова сравнила главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу Фон дер Ляйен с козлом в огороде. Таким образом она ответила на слова руководителя ЕК о сигналах от Евросоюза и растущих издержках России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возобновился еще один завершенный Трампом конфликт. США так и не смогли получить доступ к огромным запасам редкоземельных металлов

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Король Великобритании раскрыл свое состояние на фоне борьбы с раком

    Захарова описала Зеленского словами «приперт к стене»

    Трамп пообещал ударить по «ужасным людям» в Латинской Америке

    В Госдуме предложили санкции для уехавших преступников

    Оценены шансы Немкова завоевать чемпионский титул

    Стало известно о подземном городе ВСУ у Славянска

    Раскрыта реакция США на заявление Зеленского о референдуме

    Артемий Лебедев пожаловался на не умеющих пользоваться унитазом людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok