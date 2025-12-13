Захарова сравнила Фон дер Ляйен с козлом в огороде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу Фон дер Ляйен с козлом в огороде.

Так Захарова ответила на слова главы ЕК о сигналах от Евросоюза и растущих издержках России. Официальный представитель МИД подчеркнула, что финансовая нагрузка увеличивается у стран-членов ЕС.

«Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — написала Захарова.

Ранее Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.