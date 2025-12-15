Реклама

22:59, 15 декабря 2025Россия

Путин освободил от обязательных работ три категории россиян

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал законы, расширяющие запрет на применение обязательных работ в отношении некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление появилось на официальном портале опубликования правовых актов.

Новый закон освобождает от принудительных работ женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, а также отцов, единолично осуществляющих уход за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом либо являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии со вторым законом судебные приставы наделяются правом обращения в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего выполнения обязательных работ.

Такое решение может быть принято, если у должника возникли обстоятельства, препятствующие исполнению наказания: установлена инвалидность I или II группы, наступила беременность либо развилось серьезное заболевание.

Ранее член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров напомнил гражданам о важной особенности оплаты труда в праздничные дни. В такие периоды, отметил он, оплата работы происходит не менее чем в двойном размере. Это касается сдельщиков, которые трудятся по дневным или часовым ставкам, резюмировал эксперт.

