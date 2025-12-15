Реклама

Силовые структуры
Силовые структуры
17:49, 15 декабря 2025Силовые структуры

Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

Рэпер Макан показал, как обучается управлению беспилотниками в Росгвардии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Российский рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) показал, как обучается управлению беспилотниками в Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах видео он с сослуживцами находится где-то в лесу и изучает аппаратуру для управления беспилотниками. В руках одного из бойцов находится устройство, похожее на пульт управления дроном.

Рэпера распределили в центр спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков, а за все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России.

Ранее сообщалось, что раскрыто место службы рэпера Макана.

