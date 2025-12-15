Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 15 декабря 2025Силовые структуры

Родители и одноклассники рассказали о напавшем на учительницу с ножом школьнике

Одноклассники назвали напавшего на учительницу школьника маменькиным сынком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мать напавшего на учительницу математики с ножом школьника рассказала, что у сына не было никаких проблем с пострадавшей учительницей, но он находился в моральном напряжении из-за предстоящих экзаменов. Слова женщины публикует издание 78.ru.

Отец мальчика рассказал, что не живет с семьей последние полтора года, но постоянно общается с сыном. По его словам, мальчик не интересовался оружием, не был склонен к насилию, его интересовали шашки, шахматы и футбол. Как сообщает Telegram-канал Shot, одноклассники считали школьника маменькиным сынком. Причиной нападения они назвали поставленную учительницей плохую оценку, из-за которой мать подростка сильно расстроилась.

15 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге подросток напал на учительницу с ножом. У пострадавшей минимум три ножевых ранения в спину и руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Бортпроводник похлопал по плечу стюардессу и попал под арест

    Нагиев поблагодарил коллег за возможность заработать на лекарства

    В Кремле рассказали об ожиданиях от США в контексте украинского урегулирования

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok