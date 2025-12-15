Родители и одноклассники рассказали о напавшем на учительницу с ножом школьнике

Мать напавшего на учительницу математики с ножом школьника рассказала, что у сына не было никаких проблем с пострадавшей учительницей, но он находился в моральном напряжении из-за предстоящих экзаменов. Слова женщины публикует издание 78.ru.

Отец мальчика рассказал, что не живет с семьей последние полтора года, но постоянно общается с сыном. По его словам, мальчик не интересовался оружием, не был склонен к насилию, его интересовали шашки, шахматы и футбол. Как сообщает Telegram-канал Shot, одноклассники считали школьника маменькиным сынком. Причиной нападения они назвали поставленную учительницей плохую оценку, из-за которой мать подростка сильно расстроилась.

15 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге подросток напал на учительницу с ножом. У пострадавшей минимум три ножевых ранения в спину и руки.