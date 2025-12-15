Реклама

20:35, 15 декабря 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности стирального порошка

Ожоговый хирург Шарипов: Стиральный порошок может грозить химическим ожогом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volodymyr Maksymchuk / Shutterstock / Fotodom

Неправильное использование стирального порошка может грозить химическим ожогом, предупредил ожоговый хирург Айрат Шарипов. Об опасности средства он рассказал в беседе с Пятым каналом, комментируя новый тренд в соцсетях, последователи которого моют порошком голову.

По словам хирурга, такой тренд может спровоцировать химический ожог. Доктор объяснил, что его отличие от обычного ожога заключается в том, что он не вызывает боль сразу, а формируется часами. При этом вся глубина поражения химическим веществом становится понятна только через несколько дней.

Шарипов уточнил, что химический ожог тоже очень опасен. «Химические ожоги могут оставлять также и глубокие ожоги, вплоть до третьей степени, вплоть до ампутации. Могут вызвать некрозы тканей», — предупредил доктор.

Врач призвал использовать бытовую химию только по назначению — для борьбы с загрязнениями, — соблюдать меры предосторожности, а при первых признаках ожога немедленно обращаться к врачу. Шарипов добавил, что, если контакт с агрессивной химией все же произошел, нужно прежде всего смыть средство проточной водой в течение 15-30 минут до тех пор, пока не пропадет чувство жжения.

Ранее онколог Владимир Ивашков заявил, что при раке молочной железы зачастую приходится удалять грудь. Однако даже после операции у некоторых женщин может возникнуть рецидив, предупредил он.

