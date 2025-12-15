Реклама

Россия
09:40, 15 декабря 2025Россия

Россиянка рассказала о последней встрече с Усольцевыми перед бесследным исчезновением

Жительница Красноярского края: Усольцевы перед исчезновением были легко одеты
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь перед исчезновением в тайге в Красноярском крае были легко одеты. О последней встрече с пропавшими россиянами рассказала следователям местная жительница, передает портал Ngs24.ru.

По данным правоохранителей, Ирина Усольцева могла выбрать для похода удобную обувь, но точно не легкие тапочки, о которых ранее написали некоторые средства массовой информации.

«Единственный свидетель, который их видел уходившими в сторону леса, это местная жительница. Она сообщила о том, что они были в легкой, облегченной, светлой одежде. В автомобиле мы обнаружили кроссовки, и предполагаем, что женщина в них приехала, затем переобулась», — рассказала Ngs24.ru представитель Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

До этого сообщалось, что следствие допустило криминальную причину пропажи семьи Усольцевых, однако приоритетной версией по-прежнему считается несчастный случай.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Отмечалось, что похожих на Усольцевых людей видели в Таиланде.

