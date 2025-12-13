СК не исключил криминальную причину исчезновения семьи Усольцевых

РИА Новости: СК не исключил криминальной версии исчезновения семьи Усольцевых

Следствие не исключает криминальную причину исчезновения семьи Усольцевых, однако приоритетной версией является несчастный случай. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В ходе расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых отрабатываются все возможные версии их исчезновения (...) На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае», — рассказали в СК.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Были названы несколько версий об их пропаже. В частности, похожих на Усольцевых людей видели в Таиланде. Кроме того, видевшие семью до исчезновения Корчагины заявили, что те якобы пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.