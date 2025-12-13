Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:32, 13 декабря 2025Силовые структуры

СК не исключил криминальную причину исчезновения семьи Усольцевых

РИА Новости: СК не исключил криминальной версии исчезновения семьи Усольцевых
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Ulyanov / News.ru / Global Look Press

Следствие не исключает криминальную причину исчезновения семьи Усольцевых, однако приоритетной версией является несчастный случай. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В ходе расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых отрабатываются все возможные версии их исчезновения (...) На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае», — рассказали в СК.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Были названы несколько версий об их пропаже. В частности, похожих на Усольцевых людей видели в Таиланде. Кроме того, видевшие семью до исчезновения Корчагины заявили, что те якобы пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сатисфакция». В украинском порту после удара загорелось турецкое судно. Как это оценили в России после атак ВСУ в Черном море?

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Раскрыт способ увеличить размер пенсии

    СК не исключил криминальную причину исчезновения семьи Усольцевых

    Бывший украинский военный рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    В России установили даты новогодних каникул у школьников

    Заморозку российских активов назвали полнейшим фарсом

    В Госдуме рассказали о праве бойцов СВО на льготы по ЖКХ

    Раскрыты последствия возможной конфискации российских активов

    Разведчик рассказал о попытках ВСУ покинуть пригород Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok