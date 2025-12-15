DW: Совет ЕС захотел ввести новые санкции в отношении хакерских группировок

Совет Европейского союза (ЕС) захотел ввести новые санкции в отношении хакерских группировок, якобы ответственных за гибридные атаки на страны Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом) в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Как отмечает DW, Совет ЕС по иностранным делам внесет на обсуждение пакет из 14 предложений по санкциям против России.

«Меры, в том числе, направлены против подразделения 29155 российской военной разведки ГРУ и хакерской группировки Cadet Blizzard, которые стоят за кибератаками и гибридными операциями в Чехии и Украине», — передает издание слова чешского дипломата в Брюсселе.

Уточняется, что в 2022-2023 годах Cadet Blizzard якобы атаковала элемент критически важной чешской инфраструктуры и украла информацию, потенциально представляющую разведывательную ценность. При этом отмечается, что безопасность населения в результате этого инцидента не была поставлена под угрозу.

Ранее пророссийская группировка хакеров NoName057 организовала DDoS-атаку на несколько сайтов бельгийской военной разведки ADIV. Сами хакеры сослались на недавнее интервью главы Минобороны Бельгии Тео Франкена, в котором он обещает, что НАТО сотрет Москву с карты мира.