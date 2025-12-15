Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:27, 15 декабря 2025Мир

Стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности

Kyiv Post: США и Украина разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представители США и Украины в ходе переговоров по урегулированию конфликта разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения, в то время как США предложили многоэтапный подход, при котором гарантии будут окончательно согласованы с течением времени.

Как утверждается, Киев настаивает на получении юридически обязывающих двусторонних гарантий от США, а также обязательств со стороны европейских союзников, в качестве альтернативы немедленному вступлению Украины в НАТО. «Украина хочет определенности, а США — свободы действий», — заявил изданию один из знакомых с содержанием переговоров западных чиновников.

Ранее журнал Politico сообщил, что территориальный вопрос в мирном плане по Украине вызвал трения между лидерами стран Европейского союза и президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России

    Назван простой способ улучшить показатели крови при диабете

    Кадыров прокомментировал попытки ВСУ атаковать Чечню

    Звезда «Дивергента» вышла на красную дорожку в прозрачной блузе

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok