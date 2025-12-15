Стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности

Kyiv Post: США и Украина разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности

Представители США и Украины в ходе переговоров по урегулированию конфликта разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения, в то время как США предложили многоэтапный подход, при котором гарантии будут окончательно согласованы с течением времени.

Как утверждается, Киев настаивает на получении юридически обязывающих двусторонних гарантий от США, а также обязательств со стороны европейских союзников, в качестве альтернативы немедленному вступлению Украины в НАТО. «Украина хочет определенности, а США — свободы действий», — заявил изданию один из знакомых с содержанием переговоров западных чиновников.

Ранее журнал Politico сообщил, что территориальный вопрос в мирном плане по Украине вызвал трения между лидерами стран Европейского союза и президентом США Дональдом Трампом.