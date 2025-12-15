Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 15 декабря 2025Мир

Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

Politico: Территориальный вопрос в мирном плане вызвал трения между ЕС и Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Территориальный вопрос в мирном плане по Украине вызвал трения между лидерами стран Европейского союза (ЕС) и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«США настаивают на территориальных уступках, несмотря на яростные возражения Европы, что создает трения с администрацией Трампа», — передает издание слова неназванного французского чиновника.

Согласно материалу, содержание мирного плана по Украине остается неясным, а вопрос территорий «особенно сложен».

Ранее издание NYT сообщило, что Украина ответила на мирный план Трампа, отвергнув предложения о выводе войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Экс-сотрудник СБУ обвинил главу разведки Украины в нелояльности к Зеленскому

    Раскрыт подсмотренный у долгожителей рецепт супа

    Полицейский застрелил россиянина в рехабе

    В ЦБ дали россиянам совет для финансового спокойствия в старости

    Назван фактор роста российской экономики

    Украине предрекли «катастрофический сигнал» от ЕС в одном случае

    Замужняя женщина оголила грудь перед другом своего сына и пожаловалась на интимную жизнь

    Появились данные о боях с ВСУ в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok