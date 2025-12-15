Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

Politico: Территориальный вопрос в мирном плане вызвал трения между ЕС и Трампом

Территориальный вопрос в мирном плане по Украине вызвал трения между лидерами стран Европейского союза (ЕС) и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«США настаивают на территориальных уступках, несмотря на яростные возражения Европы, что создает трения с администрацией Трампа», — передает издание слова неназванного французского чиновника.

Согласно материалу, содержание мирного плана по Украине остается неясным, а вопрос территорий «особенно сложен».

Ранее издание NYT сообщило, что Украина ответила на мирный план Трампа, отвергнув предложения о выводе войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО.