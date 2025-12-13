Реклама

21:23, 13 декабря 2025Мир

В США раскрыли детали ответа Украины на мирный план Трампа

NYT: Украина отвергла вывод войск из Донбасса и отказ от НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина ответила на мирный план президента США Дональда Трампа, отвергнув предложения о выводе войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО. Детали ответа Киева раскрыло издание The New York Times (NYT).

«В ответе говорится, что Киев должен сохранить контроль над районами на востоке Украины. Также было снято требование США о том, чтобы Украина отказалась от права на вступление в НАТО», — указано в сообщении.

Отмечается, что требования Трампа об уступке Донбасса России и отказе от вступления в альянс пересекают «красные линии» Киева. В статье подчеркивается, что ответ был подготовлен после визитов украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, Брюссель и Рим.

Ранее о попытках подорвать мирный план Трампа рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Бюрократы НАТО/ЕС/Великобритании прилагают огромные усилия, чтобы подорвать план Трампа. Они скорее предпочтут начать Третью мирную войну», — написал он.

