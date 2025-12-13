Дмитриев: На Западе скорее начнут войну, чем позволят Трампу добиться мира

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что представители бюрократического аппарата НАТО, Евросоюза и Великобритании скорее спровоцируют начало Третьей мировой войны, чем допустят, чтобы президент США Дональд Трамп достиг мирного урегулирования на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Дмитриев обратил внимание на публикацию венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в социальной сети X. В своем заявлении Сийярто отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте своими действиями усиливает напряженность и препятствует мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

«Бюрократы НАТО/ЕС/Великобритании прилагают огромные усилия, чтобы подорвать мирный план президента Трампа. Они скорее предпочтут начать Третью мирную войну, чем позволить президенту Трампу добиться мира», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с персонажем известного сериала «Игра Престолов». По мнению Дмитриева, премьер Венгрии в этой роли защищает правовую и финансовую систему Евросоюза от бюрократов-военных.