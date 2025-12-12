Реклама

22:15, 12 декабря 2025Россия

Орбана сравнили с одним персонажем из «Игры Престолов»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с персонажем известного сериала «Игра Престолов». Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.

В частности, Дмитриев сравнил Орбана с Джоном Сноу из «Игры Престолов». По мнению Дмитриева, премьер Венгрии в этой роли защищает правовую и финансовую систему Евросоюза от бюрократов-военных.

«...Он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентноспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира», — подчеркнул глава РФПИ.

Ранее Орбан заявил, что действия Европейского союза (ЕС) с замороженными российскими активами показывают установление диктатуры Брюсселя. По его словам, европейские лидеры ставят себя выше правил ради продолжения конфликта на Украине.

