Культура
22:15, 15 декабря 2025Культура

Стивен Сигал раскрыл подробности премьеры фильма об СВО

Актер Стивен Сигал выпустит фильм про СВО «Во имя справедливости» в январе
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Русской-американский актер и режиссер Стивен Сигал рассказал о завершении работы над документальным фильмом «Во имя справедливости» о специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Выдающийся мастер боевых искусств заявил, что работа над фильмом еще продолжается. Премьера намечена на январь и, по словам Сигала, будет проведена «масштабно на мировом уровне».

Подробностей о сюжете проекта и формате показа будущей ленты на данный момент нет.

Ранее стало известно, что американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, раскритиковал желание кинематографистов из США снимать русских актеров в образах антагонистов.

