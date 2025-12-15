Реклама

14:09, 15 декабря 2025

Сын народной артистки России построил себе комнату для обуви

Сын актрисы Татьяны Васильевой построил в квартире отдельную комнату для обуви
Нина Ташевская
Фото: @philippvasiliev

Сын народной артистки России Татьяны Васильевой, Филипп Васильев, построил в своей квартире отдельную комнату для обуви. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Актеру и его жене Марии принадлежит квартира площадью 186 квадратных метров. Жилье состоит из шести комнат, четырех санузлов и трех балконов. Васильев уточнил, что для этого пришлось объединить две квартиры на этаже.

В одной из комнат, по словам артиста, раньше была оборудована баня. Это помещение супруги собирались превратить в гардеробную, но площади восемь квадратных метров для этого оказалось мало. Поэтому было решено создать «обувницу» — большинство пар там принадлежит Филиппу. Мужчина признался в шопоголизме и объяснил это тем, что у него 49-й размер ноги.

Ранее известная российская актриса Екатерина Волкова пожаловалась на войну с застройщиками после покупки квартиры для 14-летней дочери.

