Экономика
17:24, 8 декабря 2025Экономика

Известная актриса пожаловалась на войну с застройщиками

Александра Качан (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса Екатерина Волкова пожаловалась на войну с застройщиками после покупки квартиры для 14-летней дочери. Об этом сообщает НТВ.

В 2025 году Волкова и ее муж приобрели с помощью ипотеки квартиру с предчистовой отделкой площадью 64 квадратных метра в элитной новостройке. Стоимость объекта составила 45 миллионов рублей.

Однако позже выяснилось, что застройщик допустил множество недочетов, в том числе потенциально опасных для жильцов. По словам Волковой, жалобы на этапе приема квартиры не помогли исправить ситуацию. Теперь семье приходится самостоятельно устранять неполадки. Актриса отметила, что у других жильцов жилого комплекса (ЖК) возникли похожие проблемы.

«Если бы можно было отмотать назад, наверное, именно в этом ЖК мы бы не брали», — заявила Волкова. Он добавила, что помимо трат на ремонтные работы, ей и мужу пришлось оплатить 53 тысячи рублей за коммунальные услуги, счет за которые начал начисляться с момента подписания договора еще до окончания устранения неполадок.

Ранее сообщалось, что вдовец актрисы Людмилы Гурченко продюсер и режиссер Сергей Сенин остался без квартиры и с кредитом, после того как артистки не стало.

