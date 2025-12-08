Известная актриса пожаловалась на войну с застройщиками

Актриса Волкова пожаловалась на войну с застройщиками из-за новой квартиры

Российская актриса Екатерина Волкова пожаловалась на войну с застройщиками после покупки квартиры для 14-летней дочери. Об этом сообщает НТВ.

В 2025 году Волкова и ее муж приобрели с помощью ипотеки квартиру с предчистовой отделкой площадью 64 квадратных метра в элитной новостройке. Стоимость объекта составила 45 миллионов рублей.

Однако позже выяснилось, что застройщик допустил множество недочетов, в том числе потенциально опасных для жильцов. По словам Волковой, жалобы на этапе приема квартиры не помогли исправить ситуацию. Теперь семье приходится самостоятельно устранять неполадки. Актриса отметила, что у других жильцов жилого комплекса (ЖК) возникли похожие проблемы.

«Если бы можно было отмотать назад, наверное, именно в этом ЖК мы бы не брали», — заявила Волкова. Он добавила, что помимо трат на ремонтные работы, ей и мужу пришлось оплатить 53 тысячи рублей за коммунальные услуги, счет за которые начал начисляться с момента подписания договора еще до окончания устранения неполадок.

