13:38, 17 ноября 2025Экономика

Последний муж Гурченко остался без квартиры и с кредитом

Starhit: Вдовец Гурченко Сенин вынужден снимать жилье и выплачивать кредит
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Сергей Сенин

Сергей Сенин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдовец актрисы Людмилы Гурченко, продюсер и режиссер Сергей Сенин, остался без квартиры и с кредитом после того, как артистки не стало. Сейчас последний муж звезды вынужден снимать жилье, пишет Starhit.

Квартиру Гурченко в Трехпрудном переулке в Москве Сенин отдал под музей, а загородный дом актрисы перешел семье ее дочери Марии. «Семья Маши заявила права на наследство. Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит», — поделился Сенин.

В итоге квартиру, где Гурченко прожила последние годы, вдовец сохранил в первозданном виде и сделал доступной для поклонников. А сам уже 12 лет не живет там и снимает квартиру.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Татьяна Буланова владеет недвижимостью в Петербурге, Ленинградской области и Москве на десятки миллионов рублей.

