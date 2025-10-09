Экономика
16:26, 9 октября 2025Экономика

Стало известно о недвижимости Булановой на десятки миллионов рублей

«Звездач»: Татьяна Буланова владеет домом и квартирами в Москве и Петербурге
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова владеет недвижимостью в Петербурге, Ленинградской области и Москве на десятки миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, постоянным местом проживания певицы служит квартира, расположенная на седьмом этаже премиального жилого комплекса «Ван-Вителли» на Васильевском острове. Площадь объекта — 122 квадратных метра, его стоимость оценивается примерно в 50,2 миллиона рублей. Автор публикации уточнил, что ранее звезда владела еще одной квартирой в том же районе — на 11-й линии Васильевского острова, — однако 10 лет назад продала ее и переехала в новое жилье.

Помимо этого, в собственности у Булановой находится коттедж с садом в английском стиле в Шлиссельбурге под Петербургом, на берегу Ладожского озера. Стоимость недвижимости составляет около 30 миллионов рублей. В столице же у певицы есть хрущевка метражом 45,5 квадрата на пятом этаже дома на бульваре Генерала Карбышева. Предположительно, эта квартира сдается в аренду.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров владеет пятью квартирами в Москве.

